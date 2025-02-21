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«Я немного завидую ей». Йоханнес Бё — о первой медали Фемстейневик на чемпионатах мира

«Я немного завидую ей». Йоханнес Бё — о первой медали Фемстейневик на чемпионатах мира
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился впечатлениями от совместного выступления с Рагнхильде Фемстейневик в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Норвежские спортсмены завоевали серебро в супермиксте, проиграв 5,7 секунды французам Жулии Симон и Кентену Фийону Майе.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Супермикст 6 + 7.5 км Эстафета
20 февраля 2025, четверг. 18:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Германия

«В этом есть что-то особенное. Получить свою первую медаль — мечта детства. Я немного завидую Рагнхильд из-за этого, потому что это совсем другое чувство.

Мы сказали Рагнхильд, чтобы она с самого начала атаковала и была с Жулией Симон, она в некотором смысле похожа на француженку. Мы увидели это уже после ста метров. Было непросто пойти с Рагнхильд, она действительно создана для этой концепции», — приводит слова Бё NRK.

29-летняя Фемстейневик завоевала свою первую медаль на чемпионатах мира. Йоханнес Бё на этом турнире стал рекордсменом по количеству золотых медалей мировых первенств. На его счету 22 награды высшего достоинства.

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