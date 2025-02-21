Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Мы находимся в отличной динамике!» Жулия Симон — о выступлении сборной Франции на ЧМ

«Мы находимся в отличной динамике!» Жулия Симон — о выступлении сборной Франции на ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр французская биатлонистка Жулия Симон поделилась впечатлениями о выступлении сборной Франции на чемпионате мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

«Это безумный чемпионат мира для сборной Франции. Это здорово! В этом году мы в хорошем темпе. Это даже лучше, потому что мы также видим, как выступает команда мужчин. Выступать в гонках всем вместе здорово, это невероятно; мы находимся в отличной динамике!» — приводит слова Симон L'Equipe.

По итогам восьми гонок французские спортсмены завоевали пять золотых и пять бронзовых медалей. На втором месте расположилась сборная Норвегии, в активе которой две золотые медали и одна серебряная. Третье место занимает Германия с одной золотой, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями.

Материалы по теме
«Она похожа на дикое животное». Мона Брорссон — о Жулии Симон
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android