«Мы находимся в отличной динамике!» Жулия Симон — о выступлении сборной Франции на ЧМ

Серебряный призёр Олимпийских игр французская биатлонистка Жулия Симон поделилась впечатлениями о выступлении сборной Франции на чемпионате мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

«Это безумный чемпионат мира для сборной Франции. Это здорово! В этом году мы в хорошем темпе. Это даже лучше, потому что мы также видим, как выступает команда мужчин. Выступать в гонках всем вместе здорово, это невероятно; мы находимся в отличной динамике!» — приводит слова Симон L'Equipe.

По итогам восьми гонок французские спортсмены завоевали пять золотых и пять бронзовых медалей. На втором месте расположилась сборная Норвегии, в активе которой две золотые медали и одна серебряная. Третье место занимает Германия с одной золотой, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями.