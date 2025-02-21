Кентен Фийон Майе — об успехах сборной Франции: другие страны начинают уставать

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе шутливо отреагировал на успехи сборной Франции на чемпионате мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

«Я думаю, что другие страны начинают уставать от того, что мы впереди», — приводит слова биатлониста Nordic.

Ранее французские биатлонисты завоевали золотые медали в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Тандем Жулии Симон и Кентена Фийона Майе за четыре этапа гонки использовал семь дополнительных патронов.

По итогам восьми гонок французские спортсмены завоевали 5 золотых медалей и 5 бронзовых. На втором месте расположилась сборная Норвегии, в активе которой две золотые медали и одна серебряная. Третье место занимает Германия с одной золотой медалью, одной серебряной и двумя бронзовыми.