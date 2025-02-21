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Кентен Фийон Майе — об успехах сборной Франции: другие страны начинают уставать

Кентен Фийон Майе — об успехах сборной Франции: другие страны начинают уставать
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Французский биатлонист Кентен Фийон Майе шутливо отреагировал на успехи сборной Франции на чемпионате мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

«Я думаю, что другие страны начинают уставать от того, что мы впереди», — приводит слова биатлониста Nordic.

Ранее французские биатлонисты завоевали золотые медали в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Тандем Жулии Симон и Кентена Фийона Майе за четыре этапа гонки использовал семь дополнительных патронов.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Супермикст 6 + 7.5 км Эстафета
20 февраля 2025, четверг. 18:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Германия

По итогам восьми гонок французские спортсмены завоевали 5 золотых медалей и 5 бронзовых. На втором месте расположилась сборная Норвегии, в активе которой две золотые медали и одна серебряная. Третье место занимает Германия с одной золотой медалью, одной серебряной и двумя бронзовыми.

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