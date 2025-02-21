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«Организаторы не хотят допускать Серохвостова!» Губерниев — о регламенте Кубка сильнейших

«Организаторы не хотят допускать Серохвостова!» Губерниев — о регламенте Кубка сильнейших
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал регламент Кубка сильнейших спортсменов — 2025 по биатлону, по которому россиянин Даниил Серохвостов не может быть допущен к масс-старту.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Мужчины. 15 км Масс-старт
23 февраля 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Не началось

«По моей инфе, организаторы не хотят допускать Серохвостова в масс-старт!!! Регламент придумали дурацкий, Даниил наш сильнейший биатлонист, к Олимпиаде готовимся отлично!!! Все молодцы!!! Пы Сы. Время ещё есть в воскресенье не выглядеть бестолковыми...» — написал Губерниев на своей странице в телеграм-канале.

Серохвостов из-за болезни пропустил спринт и гонку преследования в рамках Кубка сильнейших и в соответствии с регламентом не может принять участие в масс-старте на 15 км, который состоится в воскресенье, 23 февраля.

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что рассмотрение вопроса о предоставлении Серохвостову дополнительной квоты для участия в масс-старте возможно. Однако для допуска Даниила может потребоваться согласие всех участников и представителей команд.

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