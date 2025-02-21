«Придётся нарушать регламент». Каминский — о возможном участии Серохвостова в масс-старте

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о возможном участии Даниила Серохвостова в масс-старте на 15 км в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025, который состоится в воскресенье, 23 февраля.

— Даниил Серохвостов тренируется и готовится, но пока до сих пор не получалось выступить. Надеюсь, что на смешанную эстафету выйдет. Конкретную информацию надо ждать от врача, а потом уже всем вместе что‑то решать.

— Дмитрий Губерниев накануне призвал обсудить с организаторами вопрос дополнительной квоты для Даниила в масс‑старте. Как вам кажется, это перспективная история?

— Конечно, такой вопрос интересно было бы поднять. Интересно как с позиции зрителей, так и с позиции организаторов соревнований, так как Серохвостов — один из сильнейших спортсменов, который не стартовал ранее по причине болезни. Но положение соревнований составлено таким образом, что в таком случае придётся его нарушать. А чтобы положение нарушить, для этого нужно согласие всех участников и представителей команд. Поэтому сейчас я не могу сказать, какое будет решение.

— Но обсуждение возможно?

— Да, — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

Серохвостов из-за болезни пропустил спринт и гонку преследования в рамках Кубка сильнейших и в соответствии с регламентом не может принять участие в масс-старте на 15 км.