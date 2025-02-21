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Появился календарь международных соревнований по биатлону с 2026/2027 по 2029/2030 годы

Появился календарь международных соревнований по биатлону с 2026/2027 по 2029/2030 годы
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Международный союз биатлонистов (IBU) обнародовал календарь Кубка мира, чемпионатов мира и Олимпийских игр на сезоны с 2026/2027 по 2029/2030.

Этап Кубка мира, традиционно проходящий в Оберхофе (Германия) в начале января перенесён на конец февраля — начало марта. Также следует отметить, что в сезонах-2026/2027 и 2028/2029 будет проводиться 10 этапов КМ, в остальные годы — по девять.

Фото: Пресс-служба IBU

Фото: Пресс-служба IBU

Фото: Пресс-служба IBU

Фото: Пресс-служба IBU

Даты и места проведения чемпионатов мира и Олимпийских игр по биатлону в период с 2027 по 2030 годы:

  • ЧМ-2027: Отепя (Эстония), 8 -21 февраля;
  • ЧМ-2028: Хохфильцен (Австрия), 7 -20 февраля;
  • ЧМ-2029:  Холменколлен (Норвегия), 5 -18 февраля;
  • ОИ-2030: Французские Альпы, 2 — 18 февраля.
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