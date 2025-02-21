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Истомин — о возможном допуске на ОИ-2026: спортсменки настроены на то, что нас допустят

Истомин — о возможном допуске на ОИ-2026: спортсменки настроены на то, что нас допустят
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Тренер женской сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал, что спортсменки настраиваются к возможному допуску к международным соревнованиям и Олимпийским играм 2026 года в Италии.

«Все спортсменки настроены на то, что нас допустят к Олимпиаде в Италии, и нам нужно к этому готовиться. Учитывая то, что сейчас в России нет явных лидеров в женской команде, у каждой есть шансы туда попасть. Но, конечно, всё будет зависеть от условий допуска. Сейчас все настраиваются на подготовительный период, чтобы по максимуму подойти к олимпийскому сезону«, — приводит слова Истомина «Матч ТВ».

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации в 2022 году. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

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