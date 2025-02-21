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Эмильен Жаклен не попал в состав команды на мужскую эстафету чемпионата мира — 2025

Эмильен Жаклен не попал в состав команды на мужскую эстафету чемпионата мира — 2025
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Пятикратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен не попал в состав команды на мужскую эстафету на чемпионате мира — 2025, который проходит в Ленцерхайде.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
22 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Не началось

«Трудно делать выбор, когда ты тренер, и ещё труднее, когда речь идёт о спортсменах, которых ты хорошо знаешь, с которыми у тебя есть родственные связи. Точно так же, как я был тронут, когда Кентен упомянул некоторые вещи в начале чемпионата мира, — думаю, Эмильен тоже будет тронут. Мне нелегко сделать такой выбор, в нём есть и эмоциональная сторона. Но это выбор, который необходим, чтобы вызвать реакцию со всех сторон. Нужно быть справедливым со всеми», — приводит слова тренера мужской сборной Франции по биатлону Симона Фуркада L'Équipe.

В состав сборной Франции вошли: Эмильен Клод, Фабьен Клод, Эрик Перро и Кентен Фийон Майе.

Календарь чемпионата мира - 2025
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