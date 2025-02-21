Эмильен Жаклен не попал в состав команды на мужскую эстафету чемпионата мира — 2025

Пятикратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен не попал в состав команды на мужскую эстафету на чемпионате мира — 2025, который проходит в Ленцерхайде.

«Трудно делать выбор, когда ты тренер, и ещё труднее, когда речь идёт о спортсменах, которых ты хорошо знаешь, с которыми у тебя есть родственные связи. Точно так же, как я был тронут, когда Кентен упомянул некоторые вещи в начале чемпионата мира, — думаю, Эмильен тоже будет тронут. Мне нелегко сделать такой выбор, в нём есть и эмоциональная сторона. Но это выбор, который необходим, чтобы вызвать реакцию со всех сторон. Нужно быть справедливым со всеми», — приводит слова тренера мужской сборной Франции по биатлону Симона Фуркада L'Équipe.

В состав сборной Франции вошли: Эмильен Клод, Фабьен Клод, Эрик Перро и Кентен Фийон Майе.