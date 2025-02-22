Чемпионат мира — 2025 по биатлону, женщины: во сколько начнётся эстафета, где смотреть

Сегодня, 22 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону будут разыграны награды в женской эстафете 4x6 км. Её начало запланировано на 14:05 мск. В России прямую трансляцию гонки будет показывать онлайн-сервис Okko.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Женщины, эстафета 4x6 км. Стартовый лист (частично):

1. Швеция (Анна Магнуссон, Элла Хальварссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг).

2. Франция (Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон).

3. Норвегия (Каролин Кноттен, Ингрид Тандреволд, Рагнхильд Фемстейневик, Марен Киркеэйде).

4. Германия (София Шнайдер, Селина Гротиан, Юлия Таннхаймер, Франциска Пройс).

5. Швейцария (Элиза Гаспарин, Эми Басерга, Айта Гаспарин, Лена Хекки).

6. Италия (Ханна Аухенталлер, Доротея Вирер, Самуэла Комола, Микела Каррара).

10. Финляндия (Инка Хямяляйнен, Соня Лейнамо, Нора Керанен, Суви Минккинен).