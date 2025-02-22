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Чемпионат мира — 2025 по биатлону: расписание на 22 февраля

Чемпионат мира — 2025 по биатлону: расписание на 22 февраля
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Сегодня, 22 февраля, в швейцарском Ленцерхайде пройдёт предпоследний соревновательный день чемпионата мира — 2025 по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на 22 февраля.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). 22 февраля (время московское):

  • 14:05. Женщины. Эстафета 4x6 км;
  • 17:05. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км.

Действующими чемпионками мира в женской эстафете являются французские биатлонистки. В мужской эстафете на прошлогоднем чемпионате мира победила сборная Швеции.

Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля. Всего будет разыграно 12 комплектов наград.

Медальный зачёт ЧМ-2025
Календарь ЧМ-2025
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