Кубок сильнейших по биатлону, смешанная эстафета: во сколько начнётся, где смотреть

Сегодня, 22 февраля, в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025, который проходит в Раубичах (Беларусь), состоится смешанная эстафета 2x6 км + 2x6 км. Старт гонки запланирован на 11:00 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025. Раубичи. Смешанная эстафета 2 x 6 км + 2 x 6 км. Стартовый лист (частично):

1. Россия-2 (Кристина Резцова, Виктория Сливко, Александр Логинов, Евгений Сидоров).

2. Беларусь (Динара Смольская, Анна Сола, Илья Авсеенко, Антон Смольский).

3. Россия (Анастасия Халили, Наталия Шевченко, Антон Бабиков, Саид Каримулла Халили).

4. Россия-3 (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин).

5. Беларусь-2 (Ксения Воробей, Ирина Кручинкина-Шаклеина, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский).