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17:05 Мск
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Кубок сильнейших по биатлону, смешанная эстафета: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок сильнейших по биатлону, смешанная эстафета: во сколько начнётся, где смотреть
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Сегодня, 22 февраля, в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025, который проходит в Раубичах (Беларусь), состоится смешанная эстафета 2x6 км + 2x6 км. Старт гонки запланирован на 11:00 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Смешанная эстафета 2 x 6 км + 2 x 6 км
22 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025. Раубичи. Смешанная эстафета 2 x 6 км + 2 x 6 км. Стартовый лист (частично):

1. Россия-2 (Кристина Резцова, Виктория Сливко, Александр Логинов, Евгений Сидоров).

2. Беларусь (Динара Смольская, Анна Сола, Илья Авсеенко, Антон Смольский).

3. Россия (Анастасия Халили, Наталия Шевченко, Антон Бабиков, Саид Каримулла Халили).

4. Россия-3 (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин).

5. Беларусь-2 (Ксения Воробей, Ирина Кручинкина-Шаклеина, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский).

Общий зачёт Кубка Содружества
Календарь Кубка Содружества
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Новости. Биатлон
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