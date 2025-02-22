Чемпионат мира — 2025, биатлон, женщины: текстовая онлайн-трансляция эстафеты — в 14:05

Сегодня, 22 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону будут разыграны награды в женской эстафете 4x6 км.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию эстафетной гонки, начало которой запланировано на 14:05 по московскому времени.

Действующими чемпионками мира в данной дисциплине являются французские биатлонистки. Второе место в эстафете на ЧМ-2024 заняла сборная Швеции. Тройку призёров замкнули представительницы Германии.

Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля. Разыграно восемь комплектов наград, осталось определить сильнейших в четырёх дисциплинах.