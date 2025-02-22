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Сборная России — 2 с Логиновым в составе победила в смешанной эстафете на Кубке сильнейших

В Раубичах (Беларусь) завершилась смешанная эстафета 2x6 + 2x6 км в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025 по биатлону (пятый этап Альфа-Банк Кубка Содружества). Победу одержала сборная России — 2 в составе Кристины Резцовой, Виктории Сливко, Александра Логинова и Евгения Сидорова.

Второе место заняла первая команда России (Анастасия Халили, Наталия Шевченко, Антон Бабиков, Саид Каримулла Халили). Тройку призёров замкнули представители Беларуси Динара Смольская, Анна Сола, Илья Авсеенко и Антон Смольский.

Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025. Раубичи. Смешанная эстафета 2 x 6 км + 2 x 6 км: