Чемпионат мира — 2025 по биатлону, мужчины: во сколько начнётся эстафета, где смотреть

Сегодня, 22 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону будут разыграны награды в мужской эстафете 4x7,5 км. Её начало запланировано на 17:05 мск. В России прямую трансляцию гонки будет показывать онлайн-сервис Okko.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Мужчины, эстафета 4x7,5 км. Стартовый лист (частично):

1. Франция (Эмильен Клод, Фабьен Клод, Эрик Перро, Кентен Фийон Майе).

2. Норвегия (Эндре Стрёмсхейм, Тарьей Бё, Стурла Легрейд, Йоханнес Бё).

3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон).

4. Германия (Филипп Наврат, Данило Ритмюллер, Йоханнес Кюн, Филипп Хорн).

6. Украина (Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк, Дмитрий Пидручный).

7. Италия (Даниэле Каппеллари, Лукас Хофер, Элия Дзени, Томмазо Джакомель).

8. США (Пол Шоммер, Максим Жермен, Кэмпбелл Райт, Шон Доэрти).

9. Чехия (Томаш Микиска, Витезслав Горниг, Йонаш Маречек, Михал Крчмарж).

11. Швейцария (Себастьян Штальдер, Йоша Буркхальтер, Джеймс Пакаль, Никлас Хартвег).