Чемпионат мира — 2025 по биатлону, мужчины: текстовая онлайн-трансляция эстафеты — в 17:05

Сегодня, 22 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария) будут разыграны награды в мужской эстафете 4x7,5 км.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию эстафетной гонки, начало которой запланировано на 17:05 по московскому времени.

Действующими чемпионами мира в данной дисциплине являются шведские биатлонисты. Второе место в эстафете на ЧМ-2024 заняла сборная Норвегии. Тройку призёров замкнули представители Франции.

Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля. Разыграно восемь комплектов наград, осталось определить сильнейших в четырёх дисциплинах.