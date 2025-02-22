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Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
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17:05 Мск
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Чемпионат мира — 2025 по биатлону, мужчины: текстовая онлайн-трансляция эстафеты — в 17:05

Чемпионат мира — 2025 по биатлону, мужчины: текстовая онлайн-трансляция эстафеты — в 17:05
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Сегодня, 22 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария) будут разыграны награды в мужской эстафете 4x7,5 км.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
22 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Не началось

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию эстафетной гонки, начало которой запланировано на 17:05 по московскому времени.

Действующими чемпионами мира в данной дисциплине являются шведские биатлонисты. Второе место в эстафете на ЧМ-2024 заняла сборная Норвегии. Тройку призёров замкнули представители Франции.

Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля. Разыграно восемь комплектов наград, осталось определить сильнейших в четырёх дисциплинах.

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