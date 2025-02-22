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Смольский — о возможном участии Серохвостова в масс‑старте в Раубичах: это не по правилам

Смольский — о возможном участии Серохвостова в масс‑старте в Раубичах: это не по правилам
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Белорусский биатлонист Антон Смольский заявил, что возможное участие Даниила Серохвостова в масс‑старте на Альфа‑Банк Кубке сильнейших в Раубичах будет несоблюдением регламента соревнований.

— А что мы скажем первому, второму и третьему запасному масс‑старта?

— Скажем: «Ты не Серохвостов».

— Не знаю, не задумывался над этим. Всё в руках организаторов, мне безразлично. Правила же оглашают предварительно. Это утверждает СБР, а потом подтверждает наша организация. Думаю, без шансов заявить его. Можно тогда ещё пять человек заявить. Или провести параллель, приедет он на Кубок мира, что‑то не будет бежать, и он скажет: «Закиньте меня в масс‑старт».

Считаю, это не по правилам. Если бы это была коммерческая гонка, без проблем, для шоу это было бы шикарно. А у нас же не коммерческие старты, — приводит слова Смольского «Матч ТВ».

Ранее комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев призвал организаторов соревнований выдать Серохвостову специальное приглашение на масс‑старт. Российский биатлонист не попадает в состав участников, так как ранее пропустил личные гонки в Раубичах по причине болезни. Масс‑старт состоится 23 февраля.

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