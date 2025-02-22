Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: прогнозы на 8-й день ЧМ-2025

«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок чемпионата мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 22 февраля, в рамках соревнований пройдут женская и мужская эстафеты. Их начало запланировано на 14:05 и 17:05 мск соответственно.
От сборной России свой прогноз представили серебряный призёр Олимпиады-2022 Ирина Казакевич и трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Эдуард Латыпов. «Чемпионат» в сегодняшнем противостоянии представит Юлия Сидорова.
Женская эстафета (прогноз Ирины Казакевич):
- Франция.
- Швеция.
- Германия.
Женская эстафета (прогноз Юлии Сидоровой):
- Франция.
- Швеция.
- Швейцария.
Мужская эстафета (прогноз Эдуарда Латыпова):
- Норвегия.
- Франция.
- Германия.
Мужская эстафета (прогноз Юлии Сидоровой):
- Норвегия.
- Франция.
- Швеция.
Регламент битвы прогнозов следующий: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:
- пять очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;
- 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;
- 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.
После восьми дней ЧМ-2025 сборная России обыгрывает команду «Чемпионата» со счётом 95:55.