Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: прогнозы на 8-й день чемпионата мира 2025

Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: прогнозы на 8-й день ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок чемпионата мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 22 февраля, в рамках соревнований пройдут женская и мужская эстафеты. Их начало запланировано на 14:05 и 17:05 мск соответственно.

От сборной России свой прогноз представили серебряный призёр Олимпиады-2022 Ирина Казакевич и трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Эдуард Латыпов. «Чемпионат» в сегодняшнем противостоянии представит Юлия Сидорова.

Женская эстафета (прогноз Ирины Казакевич):

  1. Франция.
  2. Швеция.
  3. Германия.

Женская эстафета (прогноз Юлии Сидоровой):

  1. Франция.
  2. Швеция.
  3. Швейцария.

Мужская эстафета (прогноз Эдуарда Латыпова):

  1. Норвегия.
  2. Франция.
  3. Германия.

Мужская эстафета (прогноз Юлии Сидоровой):

  1. Норвегия.
  2. Франция.
  3. Швеция.

Регламент битвы прогнозов следующий: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:

  • пять очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;
  • 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;
  • 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.

После восьми дней ЧМ-2025 сборная России обыгрывает команду «Чемпионата» со счётом 95:55.

Следите за сегодняшними гонками вместе с «Чемпионатом» в режиме LIVE:
Женская эстафета на ЧМ-2025 по биатлону в самом разгаре: Франция ушла в отрыв! LIVE
Live
Женская эстафета на ЧМ-2025 по биатлону в самом разгаре: Франция ушла в отрыв! LIVE
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android