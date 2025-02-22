Александр Логинов ответил, следит ли он за чемпионатом мира по биатлону

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира Александр Логинов высказался о чемпионате мира по биатлону — 2025, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария).

«За чемпионатом мира слежу, конечно. Стараюсь анализировать, оценивать ход и стрельбу. По поводу возможного допуска в следующем сезоне ничего сказать не могу. Так далеко я заглядывать не буду», — приводит слова биатлониста «Матч ТВ».

Напомним, в марте 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил россиян и белорусов от участия в международных турнирах под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Сегодня, 22 февраля, Логинов в составе сборной России — 2 стал победителем смешанной эстафеты в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025.