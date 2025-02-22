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Сборная Франции одержала победу в женской эстафете на ЧМ-2025 по биатлону

Сборная Франции одержала победу в женской эстафете на ЧМ-2025 по биатлону
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Французские биатлонистки завоевали золотые медали в эстафете 4x6 км на чемпионате мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Команда в составе Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Жулии Симон использовала четыре дополнительных патрона.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
22 февраля 2025, суббота. 14:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Швеция

Второе место заняли представительницы Норвегии Каролин Кноттен, Ингрид Тандреволд, Рагнхильде Фемстейневик и Марен Киркеэйде. Тройку призёров замкнула сборная Швеции.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025, Ленцерхайде (Швейцария). Женшины, эстафета 4x6 км:

  1. Франция (Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Жулии Симон) — 1:07.26,5 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона).
  2. Норвегия (Каролин Кноттен, Ингрид Тандреволд, Рагнхильде Фемстейневик, Марен Киркеэйде) — отставание 1.04,2 (1+8).
  3. Швеция (Анна Магнуссон, Элла Хальварссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) +1.44,5 (1+8).
  4. Австрия (Леа Роттшопф, Лиза Тереза Хаузер, Тамара Штайнер, Анна Андексер) +1.50,1 (1+5).
  5. Германия (София Шнайдер, Селина Гротиан, Юлия Таннхаймер, Франциска Пройс) +1.58,4 (1+10).
  6. Словакия (Эма Капустова, Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Мария Ременёва) +1.58,4 (1+10).
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