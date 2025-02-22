Сборная Франции одержала победу в женской эстафете на ЧМ-2025 по биатлону

Французские биатлонистки завоевали золотые медали в эстафете 4x6 км на чемпионате мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Команда в составе Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Жулии Симон использовала четыре дополнительных патрона.

Второе место заняли представительницы Норвегии Каролин Кноттен, Ингрид Тандреволд, Рагнхильде Фемстейневик и Марен Киркеэйде. Тройку призёров замкнула сборная Швеции.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025, Ленцерхайде (Швейцария). Женшины, эстафета 4x6 км: