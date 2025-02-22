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Жулия Симон поклонилась зрителям после победной стрельбы в эстафете на ЧМ-2025

Жулия Симон поклонилась зрителям после победной стрельбы в эстафете на ЧМ-2025
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Французская биатлонистка Жулия Симон сделала поклон зрителям после заключительной стрельбы в эстафете 4x6 км на чемпионате мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Команда в составе Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Симон завоевала золотые медали, использовав четыре дополнительных патрона.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
22 февраля 2025, суббота. 14:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Швеция

Симон заканчивала дистанцию с более чем минутным отрывом от ближайшей преследовательницы из сборной Норвегии Марен Киркеэйде. Перед самым финишем француженка остановилась и ещё раз поклонилась в сторону болельщиков.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

28-летняя Симон завоевала свою четвёртую золотую медаль на ЧМ-2025 в Ленцерхайде. Всего на её счету 10 наград высшего достоинства с мировых первенств по биатлону.

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