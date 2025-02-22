Жулия Симон поклонилась зрителям после победной стрельбы в эстафете на ЧМ-2025

Французская биатлонистка Жулия Симон сделала поклон зрителям после заключительной стрельбы в эстафете 4x6 км на чемпионате мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Команда в составе Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Симон завоевала золотые медали, использовав четыре дополнительных патрона.

Симон заканчивала дистанцию с более чем минутным отрывом от ближайшей преследовательницы из сборной Норвегии Марен Киркеэйде. Перед самым финишем француженка остановилась и ещё раз поклонилась в сторону болельщиков.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

28-летняя Симон завоевала свою четвёртую золотую медаль на ЧМ-2025 в Ленцерхайде. Всего на её счету 10 наград высшего достоинства с мировых первенств по биатлону.