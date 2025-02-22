Карим Халили — о гонке в одной команде с женой: традиция не очень удачная

Российский биатлонист Карим Халили в шуточной форме ответил на вопросы об участии в смешанной эстафете на Альфа-Банк Кубке сильнейших спортсменов в Раубичах в одной команде со своей женой. После гонки Анастасия Халили сама взяла интервью у мужа.
— Мы наконец-то оказались в одной эстафете, вызывало ли это дополнительный мандраж?
— Это уже не первый раз. Я заметил, почему-то мы совместные эстафеты не выигрываем. Значит, традиция не очень удачная.
— Почему допустили так много ошибок на стрельбе?
— Был непростой ветер, многие не справлялись. К сожалению, я один из тех неудачников, — приводит слова Халили «Матч ТВ».
Карим и Анастасия Халили, Наталия Шевченко и Антон Бабиков заняли второе место в эстафете на Кубке сильнейших.