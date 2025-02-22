Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Сборная Норвегии с отрывом выиграла мужскую эстафету на ЧМ-2025 по биатлону

Сборная Норвегии с отрывом выиграла мужскую эстафету на ЧМ-2025 по биатлону
Йоханнес Бё
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежские биатлонисты завоевали золотые медали в мужской эстафете 4х7,5 км в рамках чемпионата мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Чемпионы мира за все четыре этапа гонки использовали четыре дополнительных патрона.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
22 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Германия

Второе место досталось представителям Франции, которые проиграли лидеру 41,9 секунды. На их счету семь дополнительных патронов. На третьем месте оказалась Германия, которая использовала 10 запасных патронов (+1.35,9 секунды отставания).

Биатлон. Чемпионат мира — 2025, Ленцерхайде (Швейцария). Мужчины, эстафета 4х7,5 км:

1. Норвегия (Эндре Стрёмсхейм, Тарьей Бё, Стурла Легрейд и Йоханнес Бё) — 1:18.18,1 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона).
2. Франция (Эмильен и Фабьен Клод, Эрик Перро и Кентен Фийон Майе) — отставание 41,9 (0+7).
3. Германия (Филипп Наврат, Данило Ритмюллер, Йоханнес Кюн и Филипп Хорн) +1.35,9 (0+10).
4. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон) +1.54,0 (1+11).
5. Италия (Даниэле Каппеллари, Лукас Хофер, Элия Дзени и Томмазо Джакомель) +2.12,7 (0+9).

Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2025
Календарь чемпионата мира по биатлону - 2025
Материалы по теме
Норвегия одержала красивую победу в последней эстафете братьев Бё. Вот это история! LIVE
Live
Норвегия одержала красивую победу в последней эстафете братьев Бё. Вот это история! LIVE
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android