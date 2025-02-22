Сборная Норвегии с отрывом выиграла мужскую эстафету на ЧМ-2025 по биатлону

Норвежские биатлонисты завоевали золотые медали в мужской эстафете 4х7,5 км в рамках чемпионата мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Чемпионы мира за все четыре этапа гонки использовали четыре дополнительных патрона.

Второе место досталось представителям Франции, которые проиграли лидеру 41,9 секунды. На их счету семь дополнительных патронов. На третьем месте оказалась Германия, которая использовала 10 запасных патронов (+1.35,9 секунды отставания).

Биатлон. Чемпионат мира — 2025, Ленцерхайде (Швейцария). Мужчины, эстафета 4х7,5 км:

1. Норвегия (Эндре Стрёмсхейм, Тарьей Бё, Стурла Легрейд и Йоханнес Бё) — 1:18.18,1 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона).

2. Франция (Эмильен и Фабьен Клод, Эрик Перро и Кентен Фийон Майе) — отставание 41,9 (0+7).

3. Германия (Филипп Наврат, Данило Ритмюллер, Йоханнес Кюн и Филипп Хорн) +1.35,9 (0+10).

4. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон) +1.54,0 (1+11).

5. Италия (Даниэле Каппеллари, Лукас Хофер, Элия Дзени и Томмазо Джакомель) +2.12,7 (0+9).