Фото: Жулия Симон едва не упала во время женской эстафеты на ЧМ-2025 из-за болельщиков

Французская биатлонистка 10-кратная чемпионка мира Жулия Симон едва не упала во время женской эстафеты на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

Это могло случиться из-за болельщиков, которые располагались вдоль трассы. Они облокотились на ограждение и вместе с ним могли помешать спортсменке. Позднее со специальным заявлением выступил менеджер Кубка мира Юрг Каполь.

Фото: скриншот трансляции

«У нас много болельщиков и, в хорошем смысле, много сумасшедших фанатов. Нужно усилить безопасность на дистанции. Мы обсудим это сразу после соревнований. Поговорим о том, что можно сделать, чтобы было больше охранников там, где находятся фанаты», — приводит слова Каполя NRK.