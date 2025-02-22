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Фото: Жулия Симон едва не упала во время женской эстафеты на ЧМ-2025 из-за болельщиков

Фото: Жулия Симон едва не упала во время женской эстафеты на ЧМ-2025 из-за болельщиков
Жулия Симон
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Французская биатлонистка 10-кратная чемпионка мира Жулия Симон едва не упала во время женской эстафеты на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
22 февраля 2025, суббота. 14:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Швеция

Это могло случиться из-за болельщиков, которые располагались вдоль трассы. Они облокотились на ограждение и вместе с ним могли помешать спортсменке. Позднее со специальным заявлением выступил менеджер Кубка мира Юрг Каполь.

Фото: скриншот трансляции

«У нас много болельщиков и, в хорошем смысле, много сумасшедших фанатов. Нужно усилить безопасность на дистанции. Мы обсудим это сразу после соревнований. Поговорим о том, что можно сделать, чтобы было больше охранников там, где находятся фанаты», — приводит слова Каполя NRK.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
22 февраля 2025, суббота. 14:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Швеция
Календарь чемпионата мира по биатлону - 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2025
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