Жулия Симон сравнялась с Еленой Головиной и Тириль Экхофф по числу побед на ЧМ по биатлону

Француженка Жулия Симон сравнялась по числу побед на чемпионатах мира по биатлону с советской и российской биатлонисткой Еленой Головиной и норвежкой Тириль Экхофф. На счету каждой из спортсменок теперь по 10 золотых медалей ЧМ.

Последнее на данный момент золото Симон завоевала сегодня, 22 февраля, в женской эстафете на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

Больше золотых медалей ЧМ только в активе норвежской спортсменки трёхкратной олимпийской чемпионки Марте Рёйселанд (13 побед) и двукратной олимпийской чемпионки из Германии Магдалены Нойнер (12).

Чемпионат мира по биатлону — 2025 завершится завтра, 23 февраля, гонками с общего старта.