Жулия Симон сравнялась с Еленой Головиной и Тириль Экхофф по числу побед на ЧМ по биатлону
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Француженка Жулия Симон сравнялась по числу побед на чемпионатах мира по биатлону с советской и российской биатлонисткой Еленой Головиной и норвежкой Тириль Экхофф. На счету каждой из спортсменок теперь по 10 золотых медалей ЧМ.
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
22 февраля 2025, суббота. 14:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Швеция
Последнее на данный момент золото Симон завоевала сегодня, 22 февраля, в женской эстафете на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария).
Больше золотых медалей ЧМ только в активе норвежской спортсменки трёхкратной олимпийской чемпионки Марте Рёйселанд (13 побед) и двукратной олимпийской чемпионки из Германии Магдалены Нойнер (12).
Чемпионат мира по биатлону — 2025 завершится завтра, 23 февраля, гонками с общего старта.
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