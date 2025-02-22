Йоханнес Бё на последнем круге эстафеты на ЧМ-2025 салютовал болельщикам и играл на камеру

Титулованный норвежский биатлонист Йоханнес Бё на заключительном круге эстафеты на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария) поклонился болельщикам и успел поприветствовать Кентена Фийона Майе.

Француз отставал от лидера примерно на 50 секунд, но успел увидеть его на дистанции. Спортсмены остановились и отбили друг другу кулак на одной петле. Также многократный олимпийский чемпион играл на камеру, приближаясь к финишу гонки.

Йоханнес Бё Фото: кадр из трансляции

Йоханнес Бё Фото: кадр из трансляции

Йоханнес Бё и Кентен Фийон Майе Фото: кадр из трансляции

Йоханнес Бё Фото: кадр из трансляции

Норвежские биатлонисты завоевали золотые медали в мужской эстафете 4х7,5 км в рамках чемпионата мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Чемпионы мира за все четыре этапа гонки использовали четыре дополнительных патрона.