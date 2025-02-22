Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Йоханнес Бё сравнялся с Бьорндаленом по числу золотых медалей Олимпийских игр и ЧМ

Йоханнес Бё сравнялся с Бьорндаленом по числу золотых медалей Олимпийских игр и ЧМ
Йоханнес Бё
Комментарии

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сравнялся с соотечественником Уле-Эйнаром Бьорндаленом по числу золотых медалей Олимпийский игр и чемпионатов мира вместе взятых. У обоих теперь по 28 побед. Ранее Йоханнес Бё вместе с братом Тарьеем, Стурлой Легрейдом и Эндре Стрёмсхеймом завоевал золотую медаль в мужской эстафете на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
22 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Германия

На заключительном круге эстафеты Бё-младший поклонился болельщикам и успел поприветствовать Кентена Фийона Майе. Француз отставал от лидера примерно на 50 секунд, но успел увидеть его на дистанции. Спортсмены остановились и отбили друг другу кулак на одной петле. Также многократный олимпийский чемпион играл на камеру, приближаясь к финишу гонки.

Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2025
Календарь чемпионата мира по биатлону - 2025
Материалы по теме
Сборная Норвегии с отрывом выиграла мужскую эстафету на ЧМ-2025 по биатлону
Фото
Йоханнес Бё на последнем круге эстафеты на ЧМ-2025 салютовал болельщикам и играл на камеру
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android