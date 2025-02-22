Йоханнес Бё сравнялся с Бьорндаленом по числу золотых медалей Олимпийских игр и ЧМ

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сравнялся с соотечественником Уле-Эйнаром Бьорндаленом по числу золотых медалей Олимпийский игр и чемпионатов мира вместе взятых. У обоих теперь по 28 побед. Ранее Йоханнес Бё вместе с братом Тарьеем, Стурлой Легрейдом и Эндре Стрёмсхеймом завоевал золотую медаль в мужской эстафете на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

На заключительном круге эстафеты Бё-младший поклонился болельщикам и успел поприветствовать Кентена Фийона Майе. Француз отставал от лидера примерно на 50 секунд, но успел увидеть его на дистанции. Спортсмены остановились и отбили друг другу кулак на одной петле. Также многократный олимпийский чемпион играл на камеру, приближаясь к финишу гонки.