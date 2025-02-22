Норвежские биатлонисты одержали 11-ю победу в мужской эстафете в истории ЧМ

Сборная Норвегия одержала 11-ю победу в эстафетных гонках в истории чемпионатов мира по биатлону. Сегодня, 22 февраля, квартет, который состоял из братьев Бё, Стурлы Холм Легрейда и Эндре Стрёмсхейма одержал победу на ЧМ-2025 в Ленцерхайде-2025.

До этого норвежские биатлонисты занимали первое место в эстафете в Гармиш-Партенкирехене-1966, Альтенберге-1967, Хохфильцене-2005, Пхёнчхане-2009, Ханты-Мансийске-2011, Рупольдинге-2012, Нове-Место-2013, Холменколлене-2016, Эстерсунде-2019 и Поклюке-2021.

После этой гонки Йоханнес Бё сравнялся с соотечественником Уле-Эйнаром Бьорндаленом по числу золотых медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира вместе взятых. У обоих теперь по 28 побед.