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Норвежские биатлонисты одержали 11-ю победу в мужской эстафете в истории ЧМ

Норвежские биатлонисты одержали 11-ю победу в мужской эстафете в истории ЧМ
сборная Норвегии по биатлону на ЧМ-2025
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Сборная Норвегия одержала 11-ю победу в эстафетных гонках в истории чемпионатов мира по биатлону. Сегодня, 22 февраля, квартет, который состоял из братьев Бё, Стурлы Холм Легрейда и Эндре Стрёмсхейма одержал победу на ЧМ-2025 в Ленцерхайде-2025.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
22 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Германия

До этого норвежские биатлонисты занимали первое место в эстафете в Гармиш-Партенкирехене-1966, Альтенберге-1967, Хохфильцене-2005, Пхёнчхане-2009, Ханты-Мансийске-2011, Рупольдинге-2012, Нове-Место-2013, Холменколлене-2016, Эстерсунде-2019 и Поклюке-2021.

После этой гонки Йоханнес Бё сравнялся с соотечественником Уле-Эйнаром Бьорндаленом по числу золотых медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира вместе взятых. У обоих теперь по 28 побед.

Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2025
Календарь чемпионата мира по биатлону - 2025
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Йоханнес Бё сравнялся с Бьорндаленом по числу золотых медалей Олимпийских игр и ЧМ
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