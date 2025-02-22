Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: итоги восьмого дня ЧМ-2025

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«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок на чемпионате мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 22 февраля, прошли эстафеты. Время подвести промежуточные итоги.

От сборной России свой прогноз на мужскую гонку оставил трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Эдуард Латыпов. Биатлонист предложил следующую тройку призёров:

1. Норвегия.

2. Франция.

3. Германия.

Женскую гонку спрогнозировала серебряный призёр Олимпиады-2022 Ирина Казакевич:

1. Франция.

2. Швеция.

3. Германия.

«Чемпионат» представила Юлия Сидорова. Её прогнозы:

Мужская эстафета:

1. Норвегия.

2. Франция.

3. Швеция.

Женская эстафета:

1. Франция.

2. Швеция.

3. Швейцария.

Гонки завершились следующим образом:

Мужская эстафета:

1. Норвегия.

2. Франция.

3. Германия.

Женская эстафета:

1. Франция.

2. Норвегия.

3. Швеция.

Регламент такой: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:

— 5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;

— 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;

— 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.

Таким образом, сборная России добавила в копилку 55 очков, «Чемпионат» — 35 очков. Общий счёт после четырёх дней — 150:90 в пользу биатлонистов.