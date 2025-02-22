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Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: итоги восьмого дня ЧМ-2025

Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: итоги восьмого дня ЧМ-2025
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«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок на чемпионате мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 22 февраля, прошли эстафеты. Время подвести промежуточные итоги.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
22 февраля 2025, суббота. 14:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Швеция
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
22 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Германия

От сборной России свой прогноз на мужскую гонку оставил трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Эдуард Латыпов. Биатлонист предложил следующую тройку призёров:

1. Норвегия.
2. Франция.
3. Германия.

Женскую гонку спрогнозировала серебряный призёр Олимпиады-2022 Ирина Казакевич:

1. Франция.
2. Швеция.
3. Германия.

«Чемпионат» представила Юлия Сидорова. Её прогнозы:

Мужская эстафета:
1. Норвегия.
2. Франция.
3. Швеция.

Женская эстафета:
1. Франция.
2. Швеция.
3. Швейцария.

Гонки завершились следующим образом:

Мужская эстафета:
1. Норвегия.
2. Франция.
3. Германия.

Женская эстафета:
1. Франция.
2. Норвегия.
3. Швеция.

Регламент такой: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:

— 5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;
— 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;
— 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.

Таким образом, сборная России добавила в копилку 55 очков, «Чемпионат» — 35 очков. Общий счёт после четырёх дней — 150:90 в пользу биатлонистов.

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