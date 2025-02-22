Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: итоги восьмого дня ЧМ-2025

«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок на чемпионате мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 22 февраля, прошли эстафеты. Время подвести промежуточные итоги.
От сборной России свой прогноз на мужскую гонку оставил трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Эдуард Латыпов. Биатлонист предложил следующую тройку призёров:
1. Норвегия.
2. Франция.
3. Германия.
Женскую гонку спрогнозировала серебряный призёр Олимпиады-2022 Ирина Казакевич:
1. Франция.
2. Швеция.
3. Германия.
«Чемпионат» представила Юлия Сидорова. Её прогнозы:
Мужская эстафета:
1. Норвегия.
2. Франция.
3. Швеция.
Женская эстафета:
1. Франция.
2. Швеция.
3. Швейцария.
Гонки завершились следующим образом:
Мужская эстафета:
1. Норвегия.
2. Франция.
3. Германия.
Женская эстафета:
1. Франция.
2. Норвегия.
3. Швеция.
Регламент такой: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:
— 5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;
— 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;
— 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.
Таким образом, сборная России добавила в копилку 55 очков, «Чемпионат» — 35 очков. Общий счёт после четырёх дней — 150:90 в пользу биатлонистов.