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Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по биатлону на 22 февраля

Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по биатлону на 22 февраля
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Сегодня, 22 февраля, в Ленцерхайде (Швейцария) состоялся предпоследний соревновательный день чемпионата мира по биатлону — 2025. В его рамках прошли мужская и женская эстафеты. Среди стреляющих лыжниц лучшей оказалась сборная Франции, второе место заняла Норвегия, а третье — Швеция. В соревнованиях мужчин победу одержала команда Норвегии, на втором месте расположилась Франция, на третьем — Германия.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира — 2025 на 22 февраля.

Фото: медальный зачёт чемпионата мира по биатлону — 2025

Чемпионат мира — 2025 по биатлону завершится завтра, 23 февраля. Начало женского масс-старта — в 15:45 по московскому времени, а мужского — в 18:05.

Календарь чемпионата мира по биатлону - 2025
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