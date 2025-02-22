Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по биатлону на 22 февраля

Сегодня, 22 февраля, в Ленцерхайде (Швейцария) состоялся предпоследний соревновательный день чемпионата мира по биатлону — 2025. В его рамках прошли мужская и женская эстафеты. Среди стреляющих лыжниц лучшей оказалась сборная Франции, второе место заняла Норвегия, а третье — Швеция. В соревнованиях мужчин победу одержала команда Норвегии, на втором месте расположилась Франция, на третьем — Германия.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира — 2025 на 22 февраля.

Фото: медальный зачёт чемпионата мира по биатлону — 2025

Чемпионат мира — 2025 по биатлону завершится завтра, 23 февраля. Начало женского масс-старта — в 15:45 по московскому времени, а мужского — в 18:05.