Перро — об эстафете на ЧМ-2025 по биатлону: разочарованы тем, что не победили Норвегию
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Французский биатлонист Эрик Перро высказался о серебре в мужской эстафете на чемпионате мира — 2025 по биатлону в швейцарском Ленцерхайде. «Трёхцветные» заняли второе место, проиграв Норвегии 41,9 секунды.
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
22 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Германия
«Отличная гонка для нас. Нет ощущения, что мы не закончили что-то. Напротив, испытываем огромное удовлетворение от того, что справились с поставленной задачей. Это не особенная гонка, как в прошлом году, ведь трудно сделать что-то исключительное.
Я очень горжусь всей командой. Мы по очереди делали свою работу. Мы по очереди проиграли дуэли с норвежцами. Казалось бы, не так уж и много этого было, но именно оно и повлияло на итоговый результат. Конечно, мы разочарованы тем, что не смогли их победить», — приводит слова Перро L’Équipe.
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