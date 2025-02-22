Перро — об эстафете на ЧМ-2025 по биатлону: разочарованы тем, что не победили Норвегию

Французский биатлонист Эрик Перро высказался о серебре в мужской эстафете на чемпионате мира — 2025 по биатлону в швейцарском Ленцерхайде. «Трёхцветные» заняли второе место, проиграв Норвегии 41,9 секунды.

«Отличная гонка для нас. Нет ощущения, что мы не закончили что-то. Напротив, испытываем огромное удовлетворение от того, что справились с поставленной задачей. Это не особенная гонка, как в прошлом году, ведь трудно сделать что-то исключительное.

Я очень горжусь всей командой. Мы по очереди делали свою работу. Мы по очереди проиграли дуэли с норвежцами. Казалось бы, не так уж и много этого было, но именно оно и повлияло на итоговый результат. Конечно, мы разочарованы тем, что не смогли их победить», — приводит слова Перро L’Équipe.