Михаэль Грайс, Мартина Бек и Лив-Грете Шельбрейд пополнили Зал славы IBU в 2025 году

Сегодня, 22 февраля, Международный союз биатлонистов объявил имена спортсменов, которые вошли в Зал славы IBU. Ими стали трёхкратный олимпийский чемпион Михаэль Грайс, трёхкратный серебряный призёр ОИ-2006 и трёхкратная чемпионка мира Мартина Бек (оба — Германия), а также восьмикратная чемпионка мира Лив-Грете Шельбрейд (Норвегия). Об этом сообщила пресс-служба организации.

В 2023 и 2024 годах в Зал славы были введены Уле-Эйнар Бьорндален, Свен Фишер, Рафаэль Пуаре, Андреа Хенкель, Кати Вильхельм, Магдалена Форсберг и Габриэла Коукалова.

Ранее после победы сборной Норвегии в мужской эстафете на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария) стало известно, что Йоханнес Бё сравнялся с соотечественником Уле-Эйнаром Бьорндаленом по числу золотых медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира вместе взятых. У обоих теперь по 28 побед.