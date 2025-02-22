Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн заявил, что уйдёт из спорта после Олимпиады-2026

33-летний немецкий биатлонист Йоханнес Кюн сообщил, что завершит спортивную карьеру после Олимпийских игр 2026 года в Милане (Италия). Сегодня, 22 февраля, он завоевал первую в карьере медаль чемпионатов мира, став третьим в мужской эстафете в Ленцерхайде-2025.

«Я принимал участие во всех крупных соревнованиях с 2018 года. Это мой последний чемпионат мира, и я собираюсь выиграть медаль в своей последней гонке. У меня в планах Олимпиада-2026. Конечно, они могут измениться, но пока это так», — приводит слова Кюна sportschau.de.

Сборная Германии в мужской эстафете проиграла Норвегии 1.35,9 секунды, использовав 10 дополнительных патронов.