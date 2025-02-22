Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн заявил, что уйдёт из спорта после Олимпиады-2026

Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн заявил, что уйдёт из спорта после Олимпиады-2026
Йоханнес Кюн
Комментарии

33-летний немецкий биатлонист Йоханнес Кюн сообщил, что завершит спортивную карьеру после Олимпийских игр 2026 года в Милане (Италия). Сегодня, 22 февраля, он завоевал первую в карьере медаль чемпионатов мира, став третьим в мужской эстафете в Ленцерхайде-2025.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
22 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Германия

«Я принимал участие во всех крупных соревнованиях с 2018 года. Это мой последний чемпионат мира, и я собираюсь выиграть медаль в своей последней гонке. У меня в планах Олимпиада-2026. Конечно, они могут измениться, но пока это так», — приводит слова Кюна sportschau.de.

Сборная Германии в мужской эстафете проиграла Норвегии 1.35,9 секунды, использовав 10 дополнительных патронов.

Календарь чемпионата мира по биатлону - 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2025
Материалы по теме
Йоханнес Бё сравнялся с Бьорндаленом по числу золотых медалей Олимпийских игр и ЧМ
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android