Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн заявил, что уйдёт из спорта после Олимпиады-2026
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33-летний немецкий биатлонист Йоханнес Кюн сообщил, что завершит спортивную карьеру после Олимпийских игр 2026 года в Милане (Италия). Сегодня, 22 февраля, он завоевал первую в карьере медаль чемпионатов мира, став третьим в мужской эстафете в Ленцерхайде-2025.
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
22 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Германия
«Я принимал участие во всех крупных соревнованиях с 2018 года. Это мой последний чемпионат мира, и я собираюсь выиграть медаль в своей последней гонке. У меня в планах Олимпиада-2026. Конечно, они могут измениться, но пока это так», — приводит слова Кюна sportschau.de.
Сборная Германии в мужской эстафете проиграла Норвегии 1.35,9 секунды, использовав 10 дополнительных патронов.
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