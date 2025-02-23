Вирер не выступит в масс-старте на ЧМ-2025 из-за плохого самочувствия — Fondo Italia

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер — трёхкратный бронзовый призёр ОИ и четырёхкратная чемпионка мира — не выступит в воскресном масс-старте на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Об этом со ссылкой на итальянскую федерацию зимних видов спорта (FISI) сообщили в Fondo Italia.

Причиной отсутствия титулованной спортсменки на старте гонки является её плохое самочувствие.

Ранее в тандеме с Томмазо Джакомелем она заняла седьмое место в одиночной смешанной эстафете. На счету Вирер пять использованных дополнительных патронов, у Джакомеля — один. Спортсменка жаловалась на проблемы с дыханием во время старта.