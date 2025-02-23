«Это потрясающе». Тарьей Бё — о рекорде по количеству золота ЧМ в эстафетах

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался о своём рекорде по количеству золотых медалей на чемпионатах мира в эстафетах. Норвежские биатлонисты завоевали золотые медали в мужской эстафете 4х7,5 км в рамках чемпионата мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). В состав команды вошли Эндре Стрёмсхейм, Тарьей Бё, Стурла Легрейд и Йоханнес Бё.
«Это потрясающе. Здорово, что старший брат может побить некоторые рекорды. Я ничего об этом не знал. Знал, что отстаю на одно золото чемпионата мира от Эмиля Хегле Свендсена, так что теперь собираюсь немного подразнить его сегодня вечером», — приводит слова Бё VG.
Для Тарьея Бё это седьмое золото в мужских эстафетах на чемпионатах мира. Ранее он побеждал в 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.
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