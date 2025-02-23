Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Это потрясающе». Тарьей Бё — о рекорде по количеству золота ЧМ в эстафетах

«Это потрясающе». Тарьей Бё — о рекорде по количеству золота ЧМ в эстафетах
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался о своём рекорде по количеству золотых медалей на чемпионатах мира в эстафетах. Норвежские биатлонисты завоевали золотые медали в мужской эстафете 4х7,5 км в рамках чемпионата мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). В состав команды вошли Эндре Стрёмсхейм, Тарьей Бё, Стурла Легрейд и Йоханнес Бё.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
22 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Германия

«Это потрясающе. Здорово, что старший брат может побить некоторые рекорды. Я ничего об этом не знал. Знал, что отстаю на одно золото чемпионата мира от Эмиля Хегле Свендсена, так что теперь собираюсь немного подразнить его сегодня вечером», — приводит слова Бё VG.

Для Тарьея Бё это седьмое золото в мужских эстафетах на чемпионатах мира. Ранее он побеждал в 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.

Материалы по теме
Здравствуй, брат. Йоханнес Бё помог Тарьею установить фантастический рекорд
Здравствуй, брат. Йоханнес Бё помог Тарьею установить фантастический рекорд
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android