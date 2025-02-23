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«Нет, парень, сегодня твой день». Филипп Хорн — о бронзе в эстафете на чемпионате мира

«Нет, парень, сегодня твой день». Филипп Хорн — о бронзе в эстафете на чемпионате мира
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Немецкий биатлонист Филипп Хорн высказался о бронзе в эстафете на чемпионате мира — 2025, который проходит в Ленцерхайде.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
22 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Германия

«О боже… Это было потрясающе. Подумал: «Нет, парень, сегодня твой день. Тебе не часто выпадает такой шанс в жизни. Возьми себя в руки». У меня никогда раньше не было такой боли. Первое, что нужно было сделать на финише, — это совладать с жизнью», — приводит слова Хорна Sportschau.

Помимо Хорна, в состав сборной Германии вошли Филипп Наврат, Данило Ритмюллер и Йоханнес Кюн. Победителями эстафеты стали представители Норвегии (Эндре Стрёмсхейм, Тарьей Бё,
Стурла Холм Легрейд и Йоханнес Бё). Серебро завоевали представители Франции (Эмильен Клод, Фабьен Клод, Эрик Перро, Кентен Фийон Майе).

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