Тарьей Бё рассказал о разногласиях в сборной Норвегии из-за расстановки перед эстафетой

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё после победы сборной его страны в мужской эстафете на чемпионате мира рассказал о разногласиях, которые были перед началом гонки по поводу расстановки спортсменов по этапам.

«Да, у тренеров было предложение поставить меня на третий этап, а Стурлу — на первый, но мы, ребята, поговорили и поверили в эту команду. Похоже мы справились очень хорошо», — сказал Тарьей Бё после своего выступления в интервью NRK.

Напомним, в итоге норвежская команда выиграла гонку с отрывом в + 41,9 секунды. Второе место заняли французы. Бронзовая медаль досталась биатлонистам из Германии.

Тарьей Бё показал милое видео совместной тренировки с сыном: