Тарьей Бё рассказал о разногласиях в сборной Норвегии из-за расстановки перед эстафетой
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Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё после победы сборной его страны в мужской эстафете на чемпионате мира рассказал о разногласиях, которые были перед началом гонки по поводу расстановки спортсменов по этапам.
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
22 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Германия
«Да, у тренеров было предложение поставить меня на третий этап, а Стурлу — на первый, но мы, ребята, поговорили и поверили в эту команду. Похоже мы справились очень хорошо», — сказал Тарьей Бё после своего выступления в интервью NRK.
Напомним, в итоге норвежская команда выиграла гонку с отрывом в + 41,9 секунды. Второе место заняли французы. Бронзовая медаль досталась биатлонистам из Германии.
Тарьей Бё показал милое видео совместной тренировки с сыном:
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