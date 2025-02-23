Кубок сильнейших по биатлону, женщины: во сколько начнётся масс-старт, где смотреть
Сегодня, 23 февраля, в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025, который проходит в Раубичах (Беларусь), состоится женский масс-старт. Старт гонки запланирован на 11:00 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».
Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025. Раубичи. Женщины. Масс-старт. Предварительный старт-лист:
- Наталия Шевченко (Россия)
- Ирина Казакевич (Россия)
- Динара Смольская (Беларусь)
- Анастасия Шевченко (Россия)
- Анастасия Халили (Россия)
- Екатерина Мошкова (Россия)
- Кристина Резцова (Россия)
- Елизавета Каплина (Россия)
- Тамара Дербушева (Россия)
- Анастасия Зырянова (Россия)
- Виктория Сливко (Россия)
- Екатерина Суханова (Россия)
- Елизавета Фролова (Россия)
- Кира Дюжева (Россия)
- Полина Плюснина (Россия)
- Виктория Метеля (Россия)
- Полина Шевнина (Россия)
- Дарья Кудаева (Беларусь)
- Анастасия Егорова (Россия)
- Любовь Калинина (Россия)
- Анастасия Гришина (Россия)
- Амина Иванова (Россия)
- Валерия Каюмова (Россия)
- Ксения Воробей (Беларусь)
- Анна Сола (Беларусь)
- Юлия Шеллер (Россия)
- Ирина Шаклеина (Беларусь)
- Аделина Сабитова (Беларусь)
- Анастасия Зенова (Россия)
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