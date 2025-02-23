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Начало прямой трансляции
18:05 Мск
Матч-центр:
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Кубок сильнейших по биатлону, женщины: во сколько начнётся масс-старт, где смотреть

Кубок сильнейших по биатлону, женщины: во сколько начнётся масс-старт, где смотреть
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Сегодня, 23 февраля, в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025, который проходит в Раубичах (Беларусь), состоится женский масс-старт. Старт гонки запланирован на 11:00 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Женщины. 12.5 км Масс-старт
23 февраля 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025. Раубичи. Женщины. Масс-старт. Предварительный старт-лист:

  1. Наталия Шевченко (Россия)
  2. Ирина Казакевич (Россия)
  3. Динара Смольская (Беларусь)
  4. Анастасия Шевченко (Россия)
  5. Анастасия Халили (Россия)
  6. Екатерина Мошкова (Россия)
  7. Кристина Резцова (Россия)
  8. Елизавета Каплина (Россия)
  9. Тамара Дербушева (Россия)
  10. Анастасия Зырянова (Россия)
  11. Виктория Сливко (Россия)
  12. Екатерина Суханова (Россия)
  13. Елизавета Фролова (Россия)
  14. Кира Дюжева (Россия)
  15. Полина Плюснина (Россия)
  16. Виктория Метеля (Россия)
  17. Полина Шевнина (Россия)
  18. Дарья Кудаева (Беларусь)
  19. Анастасия Егорова (Россия)
  20. Любовь Калинина (Россия)
  21. Анастасия Гришина (Россия)
  22. Амина Иванова (Россия)
  23. Валерия Каюмова (Россия)
  24. Ксения Воробей (Беларусь)
  25. Анна Сола (Беларусь)
  26. Юлия Шеллер (Россия)
  27. Ирина Шаклеина (Беларусь)
  28. Аделина Сабитова (Беларусь)
  29. Анастасия Зенова (Россия)
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