Кубок сильнейших по биатлону, женщины: во сколько начнётся масс-старт, где смотреть

Сегодня, 23 февраля, в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025, который проходит в Раубичах (Беларусь), состоится женский масс-старт. Старт гонки запланирован на 11:00 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025. Раубичи. Женщины. Масс-старт. Предварительный старт-лист: