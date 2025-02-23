Кубок сильнейших по биатлону, мужчины: во сколько масс-старт, где смотреть
Сегодня, 23 февраля, в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025, который проходит в Раубичах (Беларусь), состоится мужской масс-старт. Начало гонки запланировано на 12:30 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».
Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025. Масс-старт. Мужчины. Предварительный старт-лист:
- Антон Смольский (Беларусь)
- Карим Халили (Россия)
- Савелий Коновалов (Россия)
- Антон Бабиков (Россия)
- Илья Авсеенко (Беларусь)
- Степан Данилов (Беларусь)
- Александр Поварницын (Россия)
- Максим Воробей (Беларусь)
- Евгений Сидоров (Россия)
- Рустам Каюмов (Россия)
- Эдуард Латыпов (Россия)
- Дмитрий Лазовский (Беларусь)
- Александр Корнев (Россия)
- Никита Лобастов (Беларусь)
- Александр Логинов (Россия)
- Ильназ Мухамедзянов (Россия)
- Кирилл Стрельцов (Россия)
- Василий Томшин (Россия)
- Кирилл Бажин (Россия)
- Павел Белько (Беларусь)
- Олег Домичек (Россия)
- Алексей Вагин (Россия)
- Никита Поршнев (Россия)
- Иван Колотов (Россия)
- Иван Тулатин (Беларусь)
- Леонид Кульгускин (Россия)
- Дмитрий Иванов (Россия)
- Михаил Бурундуков (Россия)
- Александр Бектуганов (Россия)
- Пётр Пащенко (Россия)
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