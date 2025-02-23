Кубок сильнейших по биатлону, мужчины: во сколько масс-старт, где смотреть

Сегодня, 23 февраля, в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025, который проходит в Раубичах (Беларусь), состоится мужской масс-старт. Начало гонки запланировано на 12:30 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025. Масс-старт. Мужчины. Предварительный старт-лист: