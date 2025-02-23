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Мужчины. 15 км Масс-старт
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Начало прямой трансляции
18:05 Мск
Матч-центр:
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Кубок сильнейших по биатлону, мужчины: во сколько масс-старт, где смотреть

Кубок сильнейших по биатлону, мужчины: во сколько масс-старт, где смотреть
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Сегодня, 23 февраля, в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025, который проходит в Раубичах (Беларусь), состоится мужской масс-старт. Начало гонки запланировано на 12:30 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Мужчины. 15 км Масс-старт
23 февраля 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025. Масс-старт. Мужчины. Предварительный старт-лист:

  1. Антон Смольский (Беларусь)
  2. Карим Халили (Россия)
  3. Савелий Коновалов (Россия)
  4. Антон Бабиков (Россия)
  5. Илья Авсеенко (Беларусь)
  6. Степан Данилов (Беларусь)
  7. Александр Поварницын (Россия)
  8. Максим Воробей (Беларусь)
  9. Евгений Сидоров (Россия)
  10. Рустам Каюмов (Россия)
  11. Эдуард Латыпов (Россия)
  12. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
  13. Александр Корнев (Россия)
  14. Никита Лобастов (Беларусь)
  15. Александр Логинов (Россия)
  16. Ильназ Мухамедзянов (Россия)
  17. Кирилл Стрельцов (Россия)
  18. Василий Томшин (Россия)
  19. Кирилл Бажин (Россия)
  20. Павел Белько (Беларусь)
  21. Олег Домичек (Россия)
  22. Алексей Вагин (Россия)
  23. Никита Поршнев (Россия)
  24. Иван Колотов (Россия)
  25. Иван Тулатин (Беларусь)
  26. Леонид Кульгускин (Россия)
  27. Дмитрий Иванов (Россия)
  28. Михаил Бурундуков (Россия)
  29. Александр Бектуганов (Россия)
  30. Пётр Пащенко (Россия)
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