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Мужчины. 15 км Масс-старт
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Начало прямой трансляции
18:05 Мск
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Чемпионат мира — 2025 по биатлону, женщины: во сколько начнётся масс-старт, где смотреть

Чемпионат мира — 2025 по биатлону, женщины: во сколько начнётся масс-старт, где смотреть
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Сегодня, 23 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону будут разыграны награды в женском масс-старте 12,5 км. Начало запланировано на 15:45 мск. В России прямую трансляцию гонки будет показывать онлайн-сервис Okko.

Олимпиада 2008. Водное поло
Женщины. Группа B. 1-й тур. Греция - Австралия
11 августа 2008, понедельник. 11:40 МСК
Окончено

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Женщины. 12,5 км. Масс-старт. Стартовый лист (частично):

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция)

2. Франциска Пройс (Германия)

3. Жулия Симон (Франция)

4. Эльвира Эберг (Швеция)

5. Элла Хальварссон (Швеция)

6. Суви Минккинен (Финляндия)

7. Лу Жанмонно (Франция)

8. Жанна Ришар (Франция)

9. Осеан Мишлон (Франция)

10. Селина Гротиан (Германия)

11. Марен Эльнесет Киркеэйде (Норвегия)

12. Доротея Вирер (Италия).

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