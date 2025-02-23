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Мужчины. 15 км Масс-старт
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Начало прямой трансляции
18:05 Мск
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Чемпионат мира — 2025 по биатлону, мужчины: во сколько начнётся масс-старт, где смотреть

Чемпионат мира — 2025 по биатлону, мужчины: во сколько начнётся масс-старт, где смотреть
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Сегодня, 23 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону будут разыграны награды в мужском масс-старте на 15 км. Начало запланировано на 18:05 мск. В России прямую трансляцию гонки будет показывать онлайн-сервис Okko.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Мужчины. Масс-старт 15 км. Стартовый лист (частично):

1. Йоханнес Бё (Норвегия)

2. Кэмпбелл Райт (США)

3. Кентен Фийон Майе (Франция)

4. Эрик Перро (Франция)

5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)

6. Эмильен Жаклен (Франция)

7. Тарьей Бё (Норвегия)

8. Себастиан Самуэльссон (Швеция)

9. Вебьёрн Сёрум (Норвегия)

10. Томмазо Джакомель (Италия)

11. Фабьен Клод (Франция)

12. Филипп Наврат (Германия).

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