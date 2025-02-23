Виктория Метеля выиграла масс-старт на Кубке сильнейших, Дербушева — вторая
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Российская биатлонистка Виктория Метеля стала победительницей масс-старта в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025, который проходит в Раубичах (Беларусь). Она преодолела дистанцию за 33.42,4, допустив один промах.
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Женщины. 12.5 км Масс-старт
23 февраля 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Виктория Метеля
Россия
33:42.4
2
Тамара Дербушева
Россия
+7.0
3
Ирина Кручинкина-Шаклеина
Беларусь
+32.2
Второй стала Тамара Дербушева, отстав от лидера на 7,0 и не допустив ни одного промаха. Тройку сильнейших замкнула Ирина Кручинкина-Шаклеина из Беларуси (+32,2; 1).
Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025. Раубичи. Женщины. Масс-старт. Результаты:
- Виктория Метеля (Россия) — 33.42,4 (1 промах)
- Тамара Дербушева (Россия) — отставание +7,0 (0)
- Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь) +32,2 (1)
- Анастасия Халили (Россия) +32,3 (3)
- Екатерина Мошкова (Россия) +35,6 (1)
- Динара Смольская (Беларусь) +42,4 (1)
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