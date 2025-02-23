Виктория Метеля выиграла масс-старт на Кубке сильнейших, Дербушева — вторая

Российская биатлонистка Виктория Метеля стала победительницей масс-старта в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025, который проходит в Раубичах (Беларусь). Она преодолела дистанцию за 33.42,4, допустив один промах.

Второй стала Тамара Дербушева, отстав от лидера на 7,0 и не допустив ни одного промаха. Тройку сильнейших замкнула Ирина Кручинкина-Шаклеина из Беларуси (+32,2; 1).

Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025. Раубичи. Женщины. Масс-старт. Результаты: