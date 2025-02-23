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Виктория Метеля выиграла масс-старт на Кубке сильнейших, Дербушева — вторая

Виктория Метеля выиграла масс-старт на Кубке сильнейших, Дербушева — вторая
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Российская биатлонистка Виктория Метеля стала победительницей масс-старта в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025, который проходит в Раубичах (Беларусь). Она преодолела дистанцию за 33.42,4, допустив один промах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Женщины. 12.5 км Масс-старт
23 февраля 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Виктория Метеля
Россия
33:42.4
2
Тамара Дербушева
Россия
+7.0
3
Ирина Кручинкина-Шаклеина
Беларусь
+32.2

Второй стала Тамара Дербушева, отстав от лидера на 7,0 и не допустив ни одного промаха. Тройку сильнейших замкнула Ирина Кручинкина-Шаклеина из Беларуси (+32,2; 1).

Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025. Раубичи. Женщины. Масс-старт. Результаты:

  1. Виктория Метеля (Россия) — 33.42,4 (1 промах)
  2. Тамара Дербушева (Россия) — отставание +7,0 (0)
  3. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь) +32,2 (1)
  4. Анастасия Халили (Россия) +32,3 (3)
  5. Екатерина Мошкова (Россия) +35,6 (1)
  6. Динара Смольская (Беларусь) +42,4 (1)
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