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Наталия Шевченко выиграла итоговый личный медальный зачёт Кубка сильнейших

Наталия Шевченко выиграла итоговый личный медальный зачёт Кубка сильнейших
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Российская биатлонистка Наталия Шевченко выиграла итоговый личный медальный зачёт Кубка сильнейших, который проходит в Раубичах. В активе Шевченко две золотые и две серебряные медали.

Второй стала представительница Беларуси Динара Смольская (одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медали). Тройку лидеров замкнула Виктория Сливко (одна золотая и одна бронзовая медали).

Биатлон. Кубок сильнейших. Раубичи. Итоговый личный медальный зачёт. Женищны:

  1. Наталия Шевченко (Россия) — 2 (золотые), 2 (серебряные), 0 (бронзовых)
  2. Динара Смольская (Беларусь) — 1, 2, 1
  3. Виктория Сливко (Россия) — 1, 0, 1
  4. Ирина Казакевич (Россия) — 1, 0, 0
  5. Виктория Метеля (Россия) — 1, 0, 0
  6. Кристина Резцова (Россия) — 1, 0, 0
  7. Анастасия Халили (Россия) — 0, 1, 1
  8. Анна Сола (Беларусь) — 0, 1, 1
  9. Тамара Дербушева — 0, 1, 0
  10. Анастасия Шевченко — 0, 0, 1
  11. Екатерина Мошкова — 0, 0, 1
  12. Ирина Кручинкина-Шаклеина — 0, 0, 1
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