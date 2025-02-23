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Российская биатлонистка Наталия Шевченко выиграла итоговый личный медальный зачёт Кубка сильнейших, который проходит в Раубичах. В активе Шевченко две золотые и две серебряные медали.

Второй стала представительница Беларуси Динара Смольская (одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медали). Тройку лидеров замкнула Виктория Сливко (одна золотая и одна бронзовая медали).

Биатлон. Кубок сильнейших. Раубичи. Итоговый личный медальный зачёт. Женищны: