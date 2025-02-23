Наталия Шевченко выиграла итоговый личный медальный зачёт Кубка сильнейших
Российская биатлонистка Наталия Шевченко выиграла итоговый личный медальный зачёт Кубка сильнейших, который проходит в Раубичах. В активе Шевченко две золотые и две серебряные медали.
Второй стала представительница Беларуси Динара Смольская (одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медали). Тройку лидеров замкнула Виктория Сливко (одна золотая и одна бронзовая медали).
Биатлон. Кубок сильнейших. Раубичи. Итоговый личный медальный зачёт. Женищны:
- Наталия Шевченко (Россия) — 2 (золотые), 2 (серебряные), 0 (бронзовых)
- Динара Смольская (Беларусь) — 1, 2, 1
- Виктория Сливко (Россия) — 1, 0, 1
- Ирина Казакевич (Россия) — 1, 0, 0
- Виктория Метеля (Россия) — 1, 0, 0
- Кристина Резцова (Россия) — 1, 0, 0
- Анастасия Халили (Россия) — 0, 1, 1
- Анна Сола (Беларусь) — 0, 1, 1
- Тамара Дербушева — 0, 1, 0
- Анастасия Шевченко — 0, 0, 1
- Екатерина Мошкова — 0, 0, 1
- Ирина Кручинкина-Шаклеина — 0, 0, 1
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