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Антон Смольский стал победителем масс-старта на Кубке сильнейших, Лазовский — второй

Антон Смольский стал победителем масс-старта на Кубке сильнейших, Лазовский — второй
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Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем масс-старта на 15 км на Кубке сильнейших — 2025, который проходит в Раубичах. Он преодолел дистанцию за 38.56,9, допустив один промах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Мужчины. 15 км Масс-старт
23 февраля 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
38:56.9
2
Дмитрий Лазовский
Беларусь
+10.8
3
Саид Каримулла Халили
Россия
+11.0

Вторым стал его соотечественник Дмитрий Лазовский, отстав от лидера на 10,8 и допустив три промаха. Тройку сильнейших замкнул россиянин Саид Каримулла Халили (+11,0; 3).

Биатлон. Кубок сильнейших. Раубичи. Масс-старт. Мужчины. Результаты:

  1. Антон Смольский (Беларусь) — 38.56,9 (1 промах)
  2. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — отставание +10,8 (3)
  3. Саид Каримулла Халили (Россия) +11,0 (3)
  4. Александр Логинов (Россия) +13,8 (3)
  5. Эдуард Латыпов (Россия) +20,8 (2)
  6. Александр Поварницын (Россия) +24,8 (3)
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