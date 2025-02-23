Антон Смольский стал победителем масс-старта на Кубке сильнейших, Лазовский — второй

Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем масс-старта на 15 км на Кубке сильнейших — 2025, который проходит в Раубичах. Он преодолел дистанцию за 38.56,9, допустив один промах.

Вторым стал его соотечественник Дмитрий Лазовский, отстав от лидера на 10,8 и допустив три промаха. Тройку сильнейших замкнул россиянин Саид Каримулла Халили (+11,0; 3).

Биатлон. Кубок сильнейших. Раубичи. Масс-старт. Мужчины. Результаты:

Антон Смольский (Беларусь) — 38.56,9 (1 промах) Дмитрий Лазовский (Беларусь) — отставание +10,8 (3) Саид Каримулла Халили (Россия) +11,0 (3) Александр Логинов (Россия) +13,8 (3) Эдуард Латыпов (Россия) +20,8 (2) Александр Поварницын (Россия) +24,8 (3)