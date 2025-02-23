Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Антон Смольский взял флаг Беларуси на финише победного масс-старта в Раубичах

Белорусский биатлонист Антон Смольский финишировал с белорусским флагом в победном масс-старте в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025. Он преодолел дистанцию за 38.56,9, допустив один промах.

Фото: Скриншот из трансляции

Вторым стал его соотечественник Дмитрий Лазовский, отстав от лидера на 10,8 и допустив три промаха. Тройку сильнейших замкнул россиянин Саид Каримулла Халили (+11,0; 3).

Ранее на Кубке сильнейших Смольский он стал победителем спринта, гонки преследования и сингл-микста.

Биатлон. Кубок сильнейших. Раубичи. Масс-старт. Мужчины. Результаты: