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Анастасия Халили — о следующем сезоне: буду готовиться, как к Олимпиаде

Анастасия Халили — о следующем сезоне: буду готовиться, как к Олимпиаде
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Российская биатлонистка Анастасия Халили рассказала, с каким настроем будет готовиться к следующему сезону, который может стать олимпийским для российских спортсменов в случае допуска. На Альфа-Банк Кубке сильнейших спортсменов в Раубичах в заключительной гонке (масс-старте) Халили стала четвёртой.

«Впереди у нас ещё чемпионат России, и я планирую там хорошо выступить. А что касается следующего сезона, то, конечно, буду готовиться как и прежде, независимо от допуска [на международные соревнования]. В любом случае буду работать и готовиться, как к Олимпиаде», — приводит слова Халили «Матч ТВ».

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации в 2022 году. Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

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