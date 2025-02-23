«Уле-Эйнар всегда будет номером один». Домрачева — о сравнении Бьорндалена и Йоханнеса Бё

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева рассказала, как относится к сравнению её супруга, восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена с норвежцем Йоханнесом Бё.

«Конечно, Уле‑Эйнар следит за всеми гонками чемпионата мира и видел выступления. Йоханнес — потрясающий спортсмен, очень талантливый биатлонист, который особенно ярко проявил себя в Ленцерхайде. Было видно, что он очень серьёзно подошёл к этому турниру, и результат не заставил себя долго ждать.

А что касается сравнения по количеству золотых медалей… Мне кажется, что здесь, наверное, не совсем корректно сравнивать количество наград, завоёванных сейчас, с наградами, завоёванными когда‑то. Ещё совсем недавно на чемпионатах мира не разыгрывалось такое число медалей. Конечно, зрителю всегда хочется сравнить и выявить сильнейшего, но, повторюсь, это не совсем корректно. Я считаю, что и Йоханнес, и Уле‑Эйнар заслужили всю зрительскую любовь и право быть лучшими. Но для меня, конечно, Уле‑Эйнар всегда будет номером один», — приводит слова Домрачевой «Матч ТВ».

На чемпионате мира в Ленцерхайде 31‑летний Бё побил рекорд Бьорндалена по количеству побед на первенствах мира, завоевав 21‑ю золотую награду, а после улучшил свой же рекорд до 23 золотых наград.