Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Ханна Эберг упала и повредила винтовку во время масс-старта на чемпионате мира — 2025

Ханна Эберг упала и повредила винтовку во время масс-старта на чемпионате мира — 2025
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира шведская биатлонистка Ханна Эберг упала и повредила локоть во время масс-старта на чемпионате мира — 2025. Шведке поменяли оружие на первой стойке. Неудача сильно отбросила Эберг от пьедестала.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 12.5 км Масс-старт
23 февраля 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
40:32.3
2
Осеан Мишлон
Франция
+9.4
3
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+16.5

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Сегодня, 23 февраля, в масс-старте выступают представительницы 14 стран: пять француженок, четыре немки, четыре шведки, две норвежки, две швейцарки, две бельгийки, две болгарки, две украинки, две словенки, по одной финке, итальянке, австрийке, эстонке и польке.

Чемпионат мира — 2025 проходит с 12 по 23 февраля в Ленцерхайде (Швейцария). Российские биатлонисты не участвуют в ЧМ-2025.

Материалы по теме
Последний выход Йоханнеса Бё! Какая будет развязка у ЧМ-2025 по биатлону? LIVE
Live
Последний выход Йоханнеса Бё! Какая будет развязка у ЧМ-2025 по биатлону? LIVE
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android