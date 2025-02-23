Ханна Эберг упала и повредила винтовку во время масс-старта на чемпионате мира — 2025

Двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира шведская биатлонистка Ханна Эберг упала и повредила локоть во время масс-старта на чемпионате мира — 2025. Шведке поменяли оружие на первой стойке. Неудача сильно отбросила Эберг от пьедестала.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Сегодня, 23 февраля, в масс-старте выступают представительницы 14 стран: пять француженок, четыре немки, четыре шведки, две норвежки, две швейцарки, две бельгийки, две болгарки, две украинки, две словенки, по одной финке, итальянке, австрийке, эстонке и польке.

Чемпионат мира — 2025 проходит с 12 по 23 февраля в Ленцерхайде (Швейцария). Российские биатлонисты не участвуют в ЧМ-2025.