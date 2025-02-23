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Результаты чемпионата мира по биатлону 2025: женский масс-старт

Эльвира Эберг выиграла масс-старт на чемпионате мира — 2025, Мишлон — вторая
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг стала победительницей масс-старта на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Она преодолела дистанцию за 40.32,3, допустив два промаха.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 12.5 км Масс-старт
23 февраля 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
40:32.3
2
Осеан Мишлон
Франция
+9.4
3
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+16.5

Второй стала француженка Осеан Мишлон, отстав от лидера на 9,4 секунды и допустив три промаха. Тройку сильнейших замкнула Марен Ельмесет Киркеэйде из Норвегии (+16,5; 3).

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Масс-старт. Женщины. Результаты:

  1. Эльвира Эберг (Швеция) — 40.32,3 (2 промаха).
  2. Осеан Мишлон (Франция) — отставание 9,4 (3).
  3. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) +16,5 (3).
  4. Жанна Ришар (Франция) +23,1 (3).
  5. Милена Тодорова (Болгария) +24,3 (2).
  6. Лу Жанмонно (Франция) +34,1 (4).
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