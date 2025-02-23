Эльвира Эберг выиграла масс-старт на чемпионате мира — 2025, Мишлон — вторая

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг стала победительницей масс-старта на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Она преодолела дистанцию за 40.32,3, допустив два промаха.

Второй стала француженка Осеан Мишлон, отстав от лидера на 9,4 секунды и допустив три промаха. Тройку сильнейших замкнула Марен Ельмесет Киркеэйде из Норвегии (+16,5; 3).

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Масс-старт. Женщины. Результаты: