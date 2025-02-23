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Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: прогнозы на 9-й день ЧМ-2025

Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: прогнозы на 9-й день ЧМ-2025
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«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок чемпионата мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 23 февраля, в рамках заключительного дня соревнований пройдут женский и мужской масс-старты.

От сборной России свой прогноз представили серебряный призёр Олимпиады-2022 Ирина Казакевич и трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Эдуард Латыпов. «Чемпионат» в сегодняшнем противостоянии представит Батраз Томаев.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 12.5 км Масс-старт
23 февраля 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
40:32.3
2
Осеан Мишлон
Франция
+9.4
3
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+16.5

Женский масс-старт (Ирина Казакевич):

  1. Франциска Пройс (Германия).
  2. Жулия Симон (Франция).
  3. Эльвира Эберг (Швеция).

Женский масс-старт (Батраз Томаев):

  1. Жулия Симон (Франция).
  2. Франциска Пройс (Германия).
  3. Лу Жанмонно (Франция).
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 15 км Масс-старт
23 февраля 2025, воскресенье. 18:05 МСК
Не началось

Мужской масс-старт (Эдуард Латыпов):

  1. Йоханнес Бё (Норвегия).
  2. Эрик Перро (Франция).
  3. Тарьей Бё (Норвегия).

Мужской масс-старт (Батраз Томаев):

  1. Йоханнес Бё (Норвегия).
  2. Эрик Перро (Франция).
  3. Тарьей Бё (Норвегия).

Регламент битвы прогнозов следующий: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:

  • пять очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;
  • 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;
  • 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.
Следите за сегодняшними гонками вместе с «Чемпионатом» в режиме LIVE:
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Последний выход Йоханнеса Бё! Какая будет развязка у ЧМ-2025 по биатлону? LIVE
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