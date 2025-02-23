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Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: прогнозы на 9-й день ЧМ-2025

«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок чемпионата мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 23 февраля, в рамках заключительного дня соревнований пройдут женский и мужской масс-старты.

От сборной России свой прогноз представили серебряный призёр Олимпиады-2022 Ирина Казакевич и трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Эдуард Латыпов. «Чемпионат» в сегодняшнем противостоянии представит Батраз Томаев.

Женский масс-старт (Ирина Казакевич):

Франциска Пройс (Германия). Жулия Симон (Франция). Эльвира Эберг (Швеция).

Женский масс-старт (Батраз Томаев):

Жулия Симон (Франция). Франциска Пройс (Германия). Лу Жанмонно (Франция).

Мужской масс-старт (Эдуард Латыпов):

Йоханнес Бё (Норвегия). Эрик Перро (Франция). Тарьей Бё (Норвегия).

Мужской масс-старт (Батраз Томаев):

Йоханнес Бё (Норвегия). Эрик Перро (Франция). Тарьей Бё (Норвегия).

Регламент битвы прогнозов следующий: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки: