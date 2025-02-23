Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: прогнозы на 9-й день ЧМ-2025

«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок чемпионата мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 23 февраля, в рамках заключительного дня соревнований пройдут женский и мужской масс-старты.
От сборной России свой прогноз представили серебряный призёр Олимпиады-2022 Ирина Казакевич и трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Эдуард Латыпов. «Чемпионат» в сегодняшнем противостоянии представит Батраз Томаев.
Женский масс-старт (Ирина Казакевич):
- Франциска Пройс (Германия).
- Жулия Симон (Франция).
- Эльвира Эберг (Швеция).
Женский масс-старт (Батраз Томаев):
- Жулия Симон (Франция).
- Франциска Пройс (Германия).
- Лу Жанмонно (Франция).
Мужской масс-старт (Эдуард Латыпов):
- Йоханнес Бё (Норвегия).
- Эрик Перро (Франция).
- Тарьей Бё (Норвегия).
Мужской масс-старт (Батраз Томаев):
- Йоханнес Бё (Норвегия).
- Эрик Перро (Франция).
- Тарьей Бё (Норвегия).
Регламент битвы прогнозов следующий: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:
- пять очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;
- 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;
- 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.