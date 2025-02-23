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Общий зачёт Кубка Содружества: Смольский лидирует, Халили и Латыпова разделяет одно очко

Общий зачёт Кубка Содружества: Смольский лидирует, Халили и Латыпова разделяет одно очко
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Белорусский биатлонист Антон Смольский продолжает возглавлять общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025. В его активе 1722 очка. Вторую строчку занимает россиянин Карим Халили с результатом 1503 очка. Тройку лидеров замыкает Эдуард Латыпов (1502).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Антон Смольский (Беларусь) — 1722 очка.
  2. Карим Халили (Россия) — 1503.
  3. Эдуард Латыпов (Россия) — 1403.
  4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 1393.
  5. Евгений Сидоров (Россия) — 1373.
  6. Антон Бабиков (Россия) — 1345.
  7. Рустам Каюмов (Россия) — 1272.
  8. Александр Поварницын (Россия) — 1253.
  9. Александр Корнев (Россия) — 1232.
  10. Максим Воробей (Беларусь) — 1209.
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