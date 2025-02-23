Общий зачёт Кубка Содружества: Смольский лидирует, Халили и Латыпова разделяет одно очко
Белорусский биатлонист Антон Смольский продолжает возглавлять общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025. В его активе 1722 очка. Вторую строчку занимает россиянин Карим Халили с результатом 1503 очка. Тройку лидеров замыкает Эдуард Латыпов (1502).
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Антон Смольский (Беларусь) — 1722 очка.
- Карим Халили (Россия) — 1503.
- Эдуард Латыпов (Россия) — 1403.
- Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 1393.
- Евгений Сидоров (Россия) — 1373.
- Антон Бабиков (Россия) — 1345.
- Рустам Каюмов (Россия) — 1272.
- Александр Поварницын (Россия) — 1253.
- Александр Корнев (Россия) — 1232.
- Максим Воробей (Беларусь) — 1209.
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