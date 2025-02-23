Общий зачёт Кубка Содружества: Смольский лидирует, Халили и Латыпова разделяет одно очко

Белорусский биатлонист Антон Смольский продолжает возглавлять общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025. В его активе 1722 очка. Вторую строчку занимает россиянин Карим Халили с результатом 1503 очка. Тройку лидеров замыкает Эдуард Латыпов (1502).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины: